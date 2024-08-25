نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل بسبب عرض بيراميدز؟.. مدرب الإسماعيلي يكشف سبب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث في الفترة الأخيرة عن مصير عبد الرحمن مجدي نجم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ورحيله عن قلعة الدراويش.

وتلقى نجم الدراويش هذا الصيف، العديد من العروض المصرية للرحيل عن صفوف الفريق، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف القادم.

- أسباب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن مران الدراويش

وكشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي، حقيقة غياب نجم الإسماعيلي عن المران قائلا:" اللاعب بدأ في التغيب عن المران بعد تلقي عرض رسمي من فريق بيراميدز في الفترة الأخيرة".

وتابع:" نضع مستقبل اللاعب في يد إيهاب جلال ومجلس الدراويش هو المسؤول عن ملف الصفقات والراحلين ولا نريد أن نضغط اللاعب".

وواصل:" انقطاع عبد الرحمن مجدي، عن المران لا يعنى في الدرجة الأولى رحيله عن الإسماعيلي، بل نحن نريد الحفاظ عليه".