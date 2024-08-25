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أحمد جودة - القاهرة -



رفعت بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات رصيد ميدالياتها في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث التي أقيمت في كاوناس بليتوانيا إلى ٦ ميداليات، بعدما حصد مصطفى عمرو وزينة مصطفى ذهبية بطولة الفرق ريلاي قبل ختام البطولة.

مصر تحصد لقب بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بـ ٦ ميداليات.. ووزير التعليم العالي يعد بتكريم الأبطال ضمن فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية

وتوج منتخب مصر للجامعات بلقب البطولة بعد حصوله على المركز الأول برصيد ٦ ميداليات منهم ٣ ذهبيات وفضية وبرونزيتين، في حين جاء منتخب بولندا للجامعات في المركز الثاني بذهبية واحدة وفضيتين، كما حصل منتخب ليتوانيا للجامعات على المركز الثالث بحصده ميدالية فضية واحدة.

واكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن ما حققته البعثة المصرية في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث يعد انجازا كبيرا تفخر به مصر بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، ووعد باقامة حفل تكريم كبير للطلاب الأبطال الذين حصدوا الميداليات ولكل افراد البعثة، على ان يتوافق هذا الحفل مع احتفالات اليوم العالمي للرياضة الجامعية يوم ٢٠ سبتمبر المقبل.

كما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل طلاب الجامعات بالاهتمام بممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاقتداء بما حققه زملاءهم الأبطال في ليتوانيا.

وأعرب الدكتور مصطفى بيومي مساعد الوزير ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن سعادته بالمستوى الرائع الذي ظهرت به البعثة المصرية في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث، مشيدًا بالنتائج التي حققها منتخب الجامعات، موضحًا ان صدارة مصر لهذه البطولة تأتي كأول ثمار التطوير في ادارة منظومة الرياضة الجامعية من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار بيومي إلى ان النتائج التي حققها أبناء الجامعات المصرية في ليتوانيا جاءت نتيجة التعاون الوثيق بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للخماسي الحديث، موجهًا الشكر إلى شريف العريان رئيس الاتحاد على المجهود الذي بذله للمساهمة في تجهيز البعثة المصرية قبل المشاركة فى بطولة العالم للجامعات.

يذكر ان البعثة المصرية التي شاركت في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث كانت برئاسة للواء عمرو علام امين صندوق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقد تكونت البعثة من الطالبتان زينه مصطفى من جامعة مصر المعلوماتية وسالي احمد من جامعة عين شمس، و٣ طلاب هم مصطفى عمرو من الجامعة الكندية ومعتز وائل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحمد الجندي شقيق البطل الاوليمبي احمد الجندي صاحب ذهبية اوليمبياد باريس من جامعة مصر المعلوماتية، كما تكون الجهاز الفني من الكابتن احمد يحيى مدرب الفريق، والكابتن وائل حسني إداري البعثة.

جدير بالذكر ان هناك ١٧ اتحاد جامعي يمثلون ١٧ دولة من كل انحاء العالم شاركوا في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أغسطس بمدينة كاوناس الليتوانية.