ماريسكا يستقر على تشكيل تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون مساء اليوم لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب تشيلسي مباراة مهمة ضد ولفرهامبتون تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لهذه النسخة 2024-2025.

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراته تحت قيادة ماريسكا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو غوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كوكويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز – روميو لافيا – موسيس كايسيدو – كول بالمر.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – نيكولاس جاكسون.