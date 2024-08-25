ماهي القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره أوكسير الصاعد حديثا بين الكبار وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان نانت قد تعادل سلبيا أمام تولز في افتتاحية الجولة الأولى من عمر البطولة.

بينما حقق أوكسير فوزا ثمينا على حساب نيس بثنائية مقابل هدف وحيد في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأوكسير في الدوري الفرنسي

تنقل المواجهة مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الدوري الفرنسي في مصر والشرق الأوسط.