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أحمد جودة - القاهرة - طلب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، فينسنت كومباني، من لاعبي فريقه تقديم أفضل ما عندهم في مباراة الفريق الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الألماني أمام فولفسبورغ، المقرر إقامتها الأحد.

كومباني: نحتاج 90 نقطة للتتويج بـ "البوندسليجا"

قال في مؤتمر صحافي عقد السبت: "نريد الفوز بكل مباراة، يجب علينا احترم منافسينا، باير ليفركوزن كان مذهلًا في الموسم الماضي، أعتقد أننا سنكون بحاجة لحصد 90 نقطة للتتويج باللقب، لذلك نحن بحاجة لكي يبذل الجميع أقصى جهدهم".

وأضاف: "بالنسبة لي من المهم أن نظهر شخصيتنا، نريد الاستمرار على نفس الطريق الذي كنا نسير عليه في فترة الإعداد للموسم".

وتابع: "لا أشعر بالقلق، أتطلع لخوض أول مباراة في الدوري، تحد كبير، قمنا بإعداد أنفسنا بشكل جيد مع الفريق والجهاز الفني، الأمر يعود للاعبين الذي سيلعبون غدًا، أنا متحمس".

ونفى كومباني أيضًا تقرير موقع ذي أثلتيك، والذي ذكر أن ماتيس دي ليخت تم بيعه لمانشستر يونايتد، بعدما تم إبلاغه أنه سيكون الخيار الأول في مركز قلب الدفاع.

وأوضح المدرب: "بالتأكيد لم أقل ذلك، سيكون غباء مني أن أقول شيئًا مثل هذا، هذا لا يتناسب مع ما خططنا له للفريق بأكمله، وبعدها أقول شيئًا مثل هذا للاعب أنتم تعرفون أنه على الأرجح سيرحل؟ هذا غير منطقي".