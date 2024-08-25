نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغياب ميسي.. سواريز يتألق ويعزز صدارة إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه سينسيناتي 2-0 فجر اليوم الأحد.

بغياب ميسي.. سواريز يتألق ويعزز صدارة إنتر ميامي

كما عزز لوس أنجلوس غالاكسي موقعه في صدارة المجموعة الغربية بفوزه على ضيفه أتلانتا يونايتد 2-0.

وفي باقي المباريات، فاز سياتل ساوندرز على مضيفه مينيسوتا يونايتد 3-2 ودالاس على مضيفه دي سي يونايتد 4-3 ونيو انغلاند ريفولوشن على مضيفه مونتريال 5-0.



كما فاز سبورتنغ كانساس سيتي على أورلاندو سيتي 3-0 وأوستن إف سي على مضيفه ناشفيل 2-0 وتورنتوعلى مضيفه هيوستن دينامو 1-0 وسان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه ريال سالت ليك 2-0 وتعادل بورتلاند تمبرز مع سان لويس سيتي 4-4.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 56 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.

وحسم إنتر ميامي الفوز بهدفي القناص الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقتين الأولى والسادسة، قبل أن يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 لطرد توماس أفيليس.

وخاض إنتر ميامي المباراة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي "كوبا أمريكا" في 14 يوليو (تموز)، حينما توج منتخب بلاده باللقب.

ولم يتحدد موعد عودة ميسي لمباريات فريقه إنتر ميامي، والذي يغيب عنه منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

وتأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني خلال المباريات التي سيخوضها الشهر المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.