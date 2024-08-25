نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي نانت لمواجهة نظيره أوكسير وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان نانت الذي يحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر مصطفى محمد قد تعادل سلبيا أمام تولز في افتتاحية الجولة الأولى من عمر البطولة.

بينما حقق أوكسير فوزا ثمينا على حساب نيس بثنائية مقابل هدف وحيد في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأوكسير في الدوري الفرنسي

تنقل المواجهة مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الدوري الفرنسي في مصر والشرق الأوسط.