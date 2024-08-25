نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مباريات قوية ومثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

نجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

يواصل مانشستر سيتي احتكاره لصدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء كلا من برايتون وآرسنال في المركزين الثاني والثالث بنفس عدد الرصيد من النقاط بينما يحتل كلا من توتنهام ونوتنجهام فورست المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 4 نقاط.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الاحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - مانشستر سيتي 6 نقاط

2 - برايتون 6 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- توتنهام 4 نقاط

5- نوتنجهام فورست 4 نقاط

6 - ليفربول 3 نقاط

7 - ويستهام يونايتد 3 نقاط

8 - أستون فيلا 3 نقاط

9 - برينتفورد 3 نقاط

10 - نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

11 - مانشستر يونايتد 3 نقاط

12 - فولهام 3 نقاط

13 - بورنموث نقطة واحدة

14 - ليستر سيتي نقطة واحدة

15 - وولفرهامبتون صفر نقاط

16 - تشيلسي صفر نقاط

17 - ساوثهامبتون صفر نقاط

18 - كريستال بالاس صفر نقاط

19 - إيبسويتش تاون صفر نقاط

20 - إيفرتون صفر نقاط