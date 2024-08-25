نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد مشجعو الريدز في كل مكان، معرفة موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد 28-8-2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "أنفيلد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وبرينتفورد اليوم الأحد في ثاني جولات البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.