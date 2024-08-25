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أحمد جودة - القاهرة - فاز بورتو على ضيفه ريو آفي 2 /صفر،اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

بورتو يفوز على ريو آفي بثنائية في الدوري البرتغالي

وتقدم جالينو لبورتو في الدقيقة الأولى من المبارا، قبل أن يضيف نيكو جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وتعرض باتريك لاعب ريو آفي للطرد في الدقيقة 43، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع بورتو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف سبورتنج لشبونة المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريو آفي عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.