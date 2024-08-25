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بورتو يفوز على ريو آفي بثنائية في الدوري البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة - فاز بورتو على ضيفه ريو آفي 2 /صفر،اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

بورتو يفوز على ريو آفي بثنائية في الدوري البرتغالي

وتقدم جالينو لبورتو في الدقيقة الأولى من المبارا، قبل أن يضيف نيكو جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وتعرض باتريك لاعب ريو آفي للطرد في الدقيقة 43، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع بورتو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف سبورتنج لشبونة المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريو آفي عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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