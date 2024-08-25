نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة: أخطاء التحكيم أثرت على نتائج 38 مباراة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الكرة المصرية تضم حكام مميزين ويظهرون بمستوى جيد وهم في الصف الأول داخل الكاف، ولدينا ثنائي مرشح للتواجد في كأس العالم المقبلة، مشيرا إلى أن إدارة لجنة الحكام في الفترة الأخيرة بشكل جيد، وهناك 38 مباراة تغيرت نتائجها بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة وهي نسبة كبيرة في بطولة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المفترض أن نريد تخفيض الأخطاء التحكيمية، ونسبة الأخطاء المؤثرة في الدوري المصري كانت عالية جدًا، ونجوم الشباك في الإعلام الرياضي كانوا هما المحلليين وخبراء التحكيم، وكل أندية الدوري المصري تقدمت بشكاوى ضدهم، ولا بد من اختيار لجنة قوية ومحترفة لإدارة التحكيم وتعمل لصالحه دون اغراض أو حسابات شخصية".

وأضاف: "التحكيم المصري يحتاج للتخطيط الجيد والابتعاد عن الحسابات الشخصية، هناك فرق أصدرت بيانات للاحتجاج وبعدها يتم (الطبطبة عليهم في المباريات التالية)، لأنهم أصدروا بيان وكانوا غاضبين من الأخطاء، (الطبطبة تجلب المزيد من الأخطاء)، ونحتاج للعمل باحترافية وتطوير الحكام وتدريبهم وتثقيفهم، وأن يتم جلب خبراء لاعطاء الحكام محاضرات، وفي حال حدوث ذلك ستظهر النتائج بشكل جيد، نحتاج لوجود الكفاءات لإدارة اللجنة".

وواصل: "نتمنى أن يعود التحكيم لسابق عصره وأن يتحدث الجميع عنه بصورة إيجابية في الموسم المقبل، وذلك لن يحدث إلا بوجود إدارة قوية ووجود شخصيات محترفة قادرة على صناعة الفارق بصورة إيجابية"