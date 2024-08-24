نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف ويتأهل للنصف النهائي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق زد الفوز على نظيره مودرن سبورت في المباراة التي جمعت بينهم في دور الثمانية من منافسات ببطولة كأس مصر.

زد يتأهل للنصف النهائي بكأس مصر

وبهذه النتيجة يتأهل زد للدور النصف النهائي ليواجه الاسماعيلي بعد تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 9/10.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، علي الفيل، خالد رضا، طارق طه

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد نصير، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

وفي المقابل جاء تشكيل فريق زد كالتالي على النحو التالي:

علي لطفي، أحمد سيد عبد النبي، شادي حسين، مصطفى زيكو، مصطفى العش، أحمد الصغيري، محمد أشرف، مصطفى ميسي، محمد قطب، بيتر زيلو، ماتا ماجاسا.