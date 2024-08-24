نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد محمد عبدالشافي يكشف موعد عودة نجله للملاعب.. وحقيقة اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبدالشافي والد محمد عبدالشافي، نجم فريق الزمالك، أن اللاعب يخوض في الفترة الحالية برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للمشاركة مع القلعة البيضاء.



وقال عبدالشافي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عبدالشافي في مرحلة التأهيل ويرغب في العودة لمباريات الزمالك في أسرع وقت، وفضل القلعة البيضاء علينا كبير وسيعود إلى الملاعب ولن يعتزل".



وأضاف: "محمد عبدالشافي اتخذ قرار الاعتزال في الموسم الماضي ولكن بمجرد أن احتاجه نادي الزمالك فقرر العودة مرة أخرى إلى الملاعب".



واختتم: "الجميع يحب محمد عبدالشافي وملتزم طوال مسيرته ويعشق الفكاهة داخل غرفة الملابس بين اللاعبين فهو دائما يصنع المقالب في زملائه من اللاعبين".