ملخص أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وسجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 24 وعادل سانسيت النتيجة لاتلتيك بيلباو في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 75 وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو

ويحتل البارسا المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط بعد فوزين ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره أتلتيك بيلباو في المركز الرابع عشر برصيد نقطة حيث تعادل وهزم ولم يفوز حتى الآن.