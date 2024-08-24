نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يقود برشلونة للنجاة من مقصلة أتلتيك بيلباو ويحقق العلامة الكاملة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وبدأت أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل يامال الهدف الأول في الدقيقة 24 وارتطمت كرة ليفاندوفسكي بالعارضة في الدقيقة 37 وعادل سانسيت النتيجة لاتلتيك بيلباو في الدقيقة 43 من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول برشلونة تسجيل الهدف الثاني حتى سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 75 وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو

ويحتل البارسا المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط بعد فوزين ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره أتلتيك بيلباو في المركز الرابع عشر برصيد نقطة حيث تعادل وهزم ولم يفوز حتى الآن.