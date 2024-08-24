نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الجيش الرواندي إلى دور الـ32 دوري الأبطال بعد الانتصار على عزام التنزاني بهدفين دون مقابل بعد الخسارة خارج أرضه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

فيما تأهل بيراميدز بعد الانتصار على جي كيه يو بطل زنزبار بستة أهداف دون مقابل ذهابا، والانتصار 3-1 في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الرواندي خارج الأرض ذهابا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر في القاهرة.