برايتون يهزم يونايتد في الوقت القاتل
اقتنص برايتون فوزاً ثميناً من ضيفه مانشستر يونايتد 2-1، اليوم في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق يونايتد في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.
وأدرك الإيفواري أماد ديالو في الشوط الثاني التعادل ليونايتد في الدقيقة 60، لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برايتون يهزم يونايتد في الوقت القاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.