برايتون يهزم يونايتد في الوقت القاتل

برايتون يهزم يونايتد في الوقت القاتلاقتنص برايتون فوزاً ثميناً من ضيفه مانشستر يونايتد 2-1، اليوم في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق يونايتد في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.

وأدرك الإيفواري أماد ديالو في الشوط الثاني التعادل ليونايتد في الدقيقة 60، لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.