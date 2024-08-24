نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن الزمالك تقدم بعرض للاعب خلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع زيزو ووالده في منزل الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة وجدده خلال الساعات القليلة الماضية.



وأضاف المصدر أن النادي لا يستطيع أن يصرح بالأرقام التي عرضها على اللاعب لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.



وشدد المصدر على أن القرار الأن في يد زيزو لأن النادي قدم عرضه في حدود إمكانيات الزمالك والوضع المالي للنادي من أجل الحفاظ على الفريق، موضحًا أنه يجب أن تكون الأرقام المطلوبة من زيزو للتجديد منطقية، مؤكدا على أن النادي ينتظر قرار اللاعب.