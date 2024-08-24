نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام زد بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد بكأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، علي الفيل، خالد رضا، طارق طه

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد نصير، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد محمود، باسم علي، هشام عادل، عبد الكبير الوادي، عمر وائل، عبد الرحمن رشدان، ايبا، أحمد كباكا

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.