انت الأن تتابع خبر عطاري يتوج بلقب سباق السرعة الثالث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج السائق مصطفى عطاري بطلا على مستوى الترتيب العام، في سباق السرعة الثالث الذي أقيم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي.

وحقق عطاري في السباق الذي نظمته "الأردنية لرياضة السيارات، بدعم من شركة زين الأردن، لقب مجموعة الدفع الخلفي، والسائق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحمد جانخوت لقب مجموعة الدفع الأمامي.

وجاء نتائج الترتيب العام والدفع الرباعي على النحو التالي: المركز الأول مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو) بزمن 1.26.918 دقيقة في الجولة الثانية، والثاني حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو)، بزمن 1.27.741 في الثالثة، والثالث غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب) بزمن 1.28.006 دقيقة في الجولة الثالثة.

بينما جاء ترتيب الدفع الأمامي الأول أحمد جانخوت (غولف في دبليو) بزمن 1.35.641 دقيقة بالجولة الثالثة، والثاني مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، بزمن 1.37.165 في الجولة الثالثة، والثالث أمجد الحوراني (سيات ليون) بزمن 1.37.513 دقيقة في الجولة الثانية.

فيما كان ترتيب الدفع الخلفي الأول عبد شيكاخوا (ريتسا جو) بزمن 1.32.022 دقيقة في الجولة الثالثة، والثاني فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30) بزمن 1.33.844 دقيقة في الجولة الثالثة، والثالث طارق صرصور من فلسطين ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) بزمن 1.34.200 دقيقة في الجولة الثالثة.

أبطال الكؤوس والفئات كأس 2A: حسام سالم (ميتسوبيشي أيفو).

كأس 2B: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو).

كأس 3A: فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30).

كأس 3B : جاد نباص (تويوتا 86).

كأس 4A : مصطفى جمعة (رينو كليو آر اس).

كأس 4B: طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30).

كأس 5A : سيف منصور (تويوتا 86).

كأس 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).

كأس الفئة 50/السيارات الستاندر: أنس شحادة.

كأس السيارات الكهربائية الفئة 20: محمود شاهين (سمارات).

كأس الماستر: حسام سالم.

كأس السيدات: ميرا ترزي .