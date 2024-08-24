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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الوزراء في مدغشقر، تعيين مصطفى عبدالله مارسون، وزيرا للشباب والرياضة بالحكومة الجديدة للبلاد، ليبدأ مهام عمله الرسمية بحثا عن تطوير هذا الملف في بلاده خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مارسون وزيرا للشباب والرياضة في مدغشقر

يمتلك مارسون العديد من الخبرات حيث سبق له العمل في عدة مؤسسات رياضية وشبابية مختلفة، أبرزها مدير إدارة الحوكمة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ورفض مارسون الترشح لرئاسة الاتحاد الملغاشي لكرة القدم العام الماضي، أملا في تولي منصب وزير الشباب والرياضة ببلاده، ليتحقق حلمه ويتولى زمام الأمور الرياضية في مدغشقر خلال المرحلة المقبلة.

خبرات مارسون لا تتوقف عن حد الرياضة وفقط بل امتدت لعالم القانون والعلوم السياسية حيث حصل على العديد من الدورات في تلك المجالات بالإضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في التمويل من باريس.

تعيين مارسون يعد إشارة واضحة إلى أن الحكومة الملغاشية مستعدة للاستثمار في إمكانات شبابها وتعزيز مكانة البلاد على الساحة الرياضية القارية والدولية.