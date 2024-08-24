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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو السيتيزن في معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز أمام إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز أمام إبسويتش تاون

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد يوم السبت المقبل 31-8-2024 على ملعب "لندن الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.