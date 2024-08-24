نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو بعد قليل بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيرنال، بيدري، يامال.

خط الهجوم: توريس، رافينيا، ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.