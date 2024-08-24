إيهاب جلال يُعلن التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام طلائع الجيش في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام طلائع الجيش في كأس مصر

ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي.

الوسط: عماد حمدي، محمد عبدالسميع، عمر الساعي.

الهجوم: نادر فرج، عمر القط، النبريص.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عبد الله جمال - حسن صابر - عبد الرحمن الدح - حاتم سكر - مروان حمدي - كتكوت - محمد خطاري - محمد وجدي - إبراهيم عبد العال.