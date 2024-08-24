نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يقع في مأزق بسبب إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي تلقى ضربة قوية بإصابة نجم دفاع الفريق البرازيلي دانيلو.



وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن دانيلو لم يشارك في تدريبات يوفنتوس اليوم السبت، حيث عانى من كدمة في كعب قدمه اليسرى.



وأكد الموقع الإيطالي أن دانيلو سوف يخضع لفحص طبي آخر غدًا الأحد وأن مشاركته في مواجهة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا المقبلة أصبحت محل شك.



وألمح الموقع الإيطالي أنه من المقرر أن يحل البيانكونيري ضيفًا على هيلاس فيرونا مساء الإثنين المقبل في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي.



ولفت الموقع الإيطالي أن دانيلو لم يشارك في مواجهة يوفنتوس أمام ضيفه كومو والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بثلاثية نظيفة في الأسبوع الأول من الكالتشيو يوم الإثنين الماضي على ملعب أليانز.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن دانيلو كان قد شارك في 34 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات خلال الموسم الماضي.