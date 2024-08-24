أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لاقتناص حارس أتالانتا

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل أتلتيكو مدريد الإسباني تعزيز صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض منافسات موسم 2024-2025.

وكشفت صحيفة الماركا، عن دخول أتلتيكو مدريد في مفاوضات مكثفة لضم الأرجنتيني خوان موسو حارس أتالانتا الإيطالي، لتدعيم مركز حراسة المرمي خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن الحارس الأرجنتيني أتم الاتفاق مع الروخي بلانكوس علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

أتلتيكو مدريد يسعي لضم الأرجنتيني خوان موسو

وأوضحت أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الناديين، ومن المتوقع إبرام صفقة انتقال خوان موسو إلي أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وانتقل الأرجنتيني خوان موسو البالغ من العمر 30 عاما إلي صفوف أتالانتا موسم 2021 قادما من أودينيزي، بمقابل 20 مليون يورو.

