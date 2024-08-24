نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي برايتون في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برايتون على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في ملعب فالمر من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

هدف برايتون في شباك مانشستر يونايتد

وافتتح نادي برايتون اللقاء بأولى الأهداف بواسطة داني ويلبيك نجم الفريق في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول وبمساعدة من ميتوما.

ودخل مانشستر يونايتد مباراته ضد برايتون بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- نصير مزراوي

في الوسط: ماسون ماونت- كاسيميرو- كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو

