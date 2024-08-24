إنتر ميلان يضم صفقة جديدة من الدوري الأرجنتيني

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أحمد جودة - القاهرة - حسم إنتر ميلان الإيطالي، صفقة انتقال المدافع الأرجنتيني الواعد توماس بالاسيوس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر ميلان يحسم صفقة توماس بالاسيوس

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن إنتر أتم الاتفاق مع تاليريس الأرجنتيني علي ضم مدافعه توماس بالاسيوس، لتدعيم مركز خط الدفاع، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وأضافت أن قيمة صفقة انتقال المدافع الأرجنتيني إلي صفوف إنتر ميلان بلغت 6.5 مليون يورو، وجاء التعاقد مع بالاسيوس بناءا علي رغبة المدير الفني للفريق الإيطالي سيموني إنزاجي.

وأكدت أن المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما، سيخضع خلال الساعات القادمة للفحوصات الطبية، تمهيدا للإعلان عن انضمامه بشكل رسمي إلي صفوف الفريق الإيطالي.

ويستعد إنتر ميلان لملاقاة نظيره ليتشي اليوم "السبت" في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".