نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يتوعد المنافسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث نجم مانشستر يونايتد من خلال تصريحات تلفزيونية عن ما يطمح له الفريق خلال هذا الموسم، وما الاشياء التي تغيرت داخل أروقة النادي وما الذي طرأ.

انتصر مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على فريق فولهام بنتيجة هدف واحد دون رد، سجله زيركي المنضم حديثًا من بولونيا الإيطالي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى الفني، تبادلا الفريقين السيطرة على مجريات الأحداث ولكن الشوط الثاني كان مانشستر يونايتد صاحب اليد العليا في الملعب.

تصريحات نارية من مدافع مانشستر يونايتد



قال مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز: هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي، هناك أشخاص جدد في النادي وعقلية الفريق تنمو وتتحسن.. نريد جميعًا أن يكون مانشستر يونايتد في أفضل مكان.

جاء حديثه قبل مواجهة برايتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على قنوات بي ان سبورت.

