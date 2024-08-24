نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مثير من مدرب ليفربول حول تجديد عقد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع الريدز حتى نهاية الموسم الجاري، في صيف 2025.

سلوت عن تجديد عقد صلاح: الأمر متروك له.. وما يمكنني فعله إخراج أفضل ما لديه

سُئل سلوت، خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، عن إمكانية تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد ثلاثي ليفربول، مع اقتراب عقودهم على الانتهاء.

قال سلوت، ردًا على سؤاله عن الشائعات حول عقود ثلاثي ليفربول: “الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو إخراج أفضل ما لديهم”.

وتابع: “إذا أخرجنا أفضل ما لديهم وقدموا أداءً جيدا حقًا، فالأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون التوقيع ونحن إذا منحناهم عقدًا جديدًا”.

وأضاف: "لدي اعتقاد قوي أنك لا تُحسن الأفراد، بل تُحسن الفريق وبسبب ذلك يتحسن الأفراد؛ لذلك إذا لعب محمد صلاح وأرنولد، أو صلاح وبرادلي بشكل أفضل سويًا، أو كان لدى صلاح تفاهم وتوقيت أفضل مع سوبوسلاي، فإن النتيجة النهائية هي أنك ستقول إن محمد أصبح أفضل".

وأكمل: “العمل مع محمد صلاح إيجابي حقًا، مثل كل الآخرين، هذا ما أخبرني به يورجن كلوب، أخبرني أن هناك ثقافة جيدة حقًا في هذا النادي وأن اللاعبين يريدون العمل الجاد وهم يأتون إلى هنا كل يوم لمحاولة التحسن”.

وارتبط اسم محمد صلاح، مجددًا بالذهاب إلى الدوري السعودي في ميركاتو الصيف الحالي، ولكن اللاعب لا يزال مستمرًا بقميص الريدز وسط شائعات حول مستقبله.