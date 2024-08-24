انت الأن تتابع خبر رسميا نجم الهلال ينتقل الى نادي روما ! تفاصيل انتقاله من روشن الى الاحتراف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التحضيرات المكثفة لسوق الانتقالات الصيفي، تتواصل الأنباء حول انتقال سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال إلى صفوف نادي روما الإيطالي مع اقتراب الصفقة من إتمامها، يواصل النادي السعودي إجراء التعديلات اللازمة على تشكيلته استعدادا للموسم الجديد.

رسميا نجم الهلال ينتقل الى نادي روما