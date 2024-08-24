انت الأن تتابع خبر رسميا نجم الهلال ينتقل الى نادي روما ! تفاصيل انتقاله من روشن الى الاحتراف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل التحضيرات المكثفة لسوق الانتقالات الصيفي، تتواصل الأنباء حول انتقال سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال إلى صفوف نادي روما الإيطالي مع اقتراب الصفقة من إتمامها، يواصل النادي السعودي إجراء التعديلات اللازمة على تشكيلته استعدادا للموسم الجديد.
رسميا نجم الهلال ينتقل الى نادي روما
- تستمر الأحاديث حول انتقال سعود عبد الحميد، لاعب نادي الهلال إلى صفوف نادي روما الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي الانتقال الرسمي .
- وفقا للتقارير الأخيرة استبعد نادي الهلال سعود عبد الحميد من قائمة المباراة ضد الأخدود في الجولة الأولى من دوري روشن، وذلك تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى روما. يبدو أن اللاعب يقترب من نهاية فترة وجوده مع الهلال، حيث يستعد للانتقال إلى النادي الإيطالي.
- تعويض الغياب في نفس السياق، أنهى نادي الهلال اتفاقه مع البرتغالي جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعويض غياب سعود عبد الحميد. ومن المتوقع أن يخرج رينان لودي من حسابات الهلال في الفترة المقبلة لتسجيل كانسيلو ضمن القائمة.
- تستمر التحضيرات والتعديلات في صفوف الهلال بينما يستعد الفريق لموسم جديد، مع تعزيزات جديدة تسعى لتعويض رحيل عبد الحميد.