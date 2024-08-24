النادي المصري يدعو لجمعية عمومية لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية برئاسة كامل أبو علي، عن دعوته لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر المقبل.

اجتماع جمعية عمومية في المصري يوم السبت 26 أكتوبر

يُعقد الاجتماع بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي)، وسيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يتناول الاجتماع التصديق على المحضر السابق واعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 كما سيشمل الاجتماع عرض مشروع الموازنة للعام المالي الحالي، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى عرض تقرير النشاط وخطة العمل المستقبلية للفترة ذاتها.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية المحددة لذلك.