نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تبعد بيلينجهام عن مباريات ريال مدريد.. من يعوض غيابه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت التقارير الصحفية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد وجد بديلًا للإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض النجم جود بيلينجهام لإصابة عضلية في ساقه اليمنى، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل ليفقد الميرنجي خدماته.

أنشيلوتي يحدد بديل بيلينجهام

قرر أنشيلوتي استبدال بيلينجهام باللاعب الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة غيابه، وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، من المقرر أن يلعب مودريتش في التشكيل الأساسي للميرنجي في المباريات المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن بيلينجهام سيفتقد على الأقل 4 مباريات هامة، بما في ذلك لقاءات أمام بلد الوليد، ولاس بالماس، وريال بيتيس في الدوري الإسباني، فضلًا عن المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

كما أشارت التقارير إلى أن أنشيلوتي قد عمل مع الفريق هذا الأسبوع على تعزيز الجهود الدفاعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين لاعبي الوسط، ومن المتوقع أن يساهم وجود مودريتش في تحسين الأداء الدفاعي للفريق، حيث سيعمل على تعزيز الهجوم والدفاع على حد سواء.

تأتي هذه التعديلات في التشكيل في وقت حساس، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتائج إيجابية رغم غياب أحد لاعبيه الرئيسيين، وتوفير أقصى قدر من الدعم للفريق من خلال التعديلات اللازمة.

