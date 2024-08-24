رغم عدم تسجيله.. أولمو يتواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم السبت الموافق 24-8-2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مواجهة برشلونة ضد اتلتيك بلباو

تبدأ مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الأسبوع الثاني من بطولة دوري الدرجة الإسباني "لا ليجا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وشهدت القائمة تواجد داني أولمو رغم عدم تسجيله حتى هذه اللحظة، مع الفريق.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، إسترالاجا

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيغو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، أليكس فالي، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينغيز

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، كاسادو، بيرنال، بابلو توري

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، ب أو فيكتور، داني أولمو، لامين يامال

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي3، التي تمتلك حقوق إذاعة المباراة بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.