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أحمد جودة - القاهرة - يبحث مشجعو الجانرز في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في المواجهة القوية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت 24-0-2024، ضمن منافسات البريميرليج.



ويحتضن ملعب "فيلا بارك"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين فريقي آرسنال وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



تبدأ أحداث مباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

