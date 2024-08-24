نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صدمة إسبانية بسبب بيلينجهام وليكيب: باريس يصيب بالدوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 24- 8 - 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- ماركا شهر دون BMV

بيلينجهام سيغيب عن المباريات حتى بعد فترة التوقف

تعرض لإصابة في العضلة الأخمصية الرفيعة (منطقة الركبة اليمنى) مودريتش، الحل الطبيعي

جود بيلينجهام: "ربما يخبرني جسدي أنه يحتاج إلى مزيد من الراحة"

أنشيلوتي: “سألت رودريجو إذا كان هناك خطأ ما معه” آس الإسبانية شهر دون بيلينجهام

سيغيب اللاعب الإنجليزي عن خمس مباريات على الأقل بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى

هذا هو اللاعب الثالث الذي يخسره ريال مدريد هذا الموسم بعد ألابا وكامافينجا لاجازيتا "ميلان - أوكافور.. ثــورة!"

فونسيكا في بارما.. وخمس أساسيين جدد في تشكيلة الفريق ليكيب باريس سان جيرمان يُصيب بالدوار (في إشارة إلى الفوز 6-0 على مونبيليه) موندو ديبورتيفو جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي