نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات برشلونة وأتليتك بيلباو قبل مباراة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره فريق أتليتك بيلباو، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة مع نظيره أتليتك بيلباو، مساء اليوم السبت، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد أتليتك بيلباو قبل مواجهة اليوم

وواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، 186 مباراة من قبل، وحققت البرسا الفوز في 94 لقاء، بينما تمت هزيمته في 60 مواجهة، وحسم التعادل بين الفريقان في 32 مرة.

وتمكن فريق برشلونة من تسجيل 352 هدفًا، بينما سجل أتليتك بلباو 259 هدفًا في مرمى الفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.