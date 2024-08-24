نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الاتحاد السكندري يستهدف ضم ظهير إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تحركاته لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقترب زعيم الثغر من الحصول علي خدمات مروان داوود ظهير أيسر نادي إنبي، خلال الميركاتو الحالي.

وكشف مصدر داخل الاتحاد السكندري، أن الساعات الأخيرة شهدت تحركات قوية لحسم صفقة مروان داوود علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الاتحاد السكندري يقترب من ضم مروان داوود

وأكد المصدر ذاته أن زعيم الثغر يكثف مفاوضاته للتعاقد مع ظهير أيسر إنبي بناءًا علي رغبة المدير الفني القبرصي بابافاسيليو.

وأعلن الاتحاد منذ أيام قليلة عن التعاقد مع القبرصي بابافاسيليو لتولي القيادة الفنية للفريق السكندري خلفًا لكابتن أحمد ساري.

والجدير بالذكر أن الفريق السكندري حصل علي توقيع أحمد الشيمي لاعب المقاولون السابق وحامد الجابري ظهير أيسر حرس الحدود وكريم يحيي مدافع الداخلية.