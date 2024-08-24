موعد مباراة العين ضد خورفكان في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الخليجية مباراة العين وخورفكان وذلك ضمن منافسات الدوري الإماراتي في الموسم الحالي.

موقف العين وخورفكان في جدول الدوري الفرنسي

احتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي برصيد 45 نقطة حصدها من 26 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل خورفكان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي برصيد 23 نقطة حصدها من 26 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 15 مباراة.

وحددت رابطة الأندية الإماراتية موعد انطلاق بطولة الدوري الإماراتي في الموسم الجديد.

وانطلق دوري أدنوك للمحترفين في 23 أغسطس الحالي على أن تقام الجولة الثانية في 29 و30 من الشهر نفسه قبل أن تدخل البطولة مرحلة التوقف الأولى بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المونديال خلال سبتمبر المقبل.



موعد مباراة العين وخورفكان في الدوري الإماراتي

من المقرر أن تقام مباراة العين وخورفكان يوم السبت 24 أغسطس 2024 على ملعب هزاع بن زايد معقل العين وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.