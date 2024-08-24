نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم ثاني جولات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشهد مباريات مثيرة في السبت الكروي المنتظر لكافة عشاق كرة القدم. ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام برايتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة. مانشستر يونايتد افتتح مشواره في النسخة الحالية بفوز على حساب نظيره فولهام بهدف نظيف سجله اللاعب زيركزي. وعلى الجانب الاخر حقق برايتون الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثية نظيفة. موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والثالثة والنصف ظهرا بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي وتذيع قناة قناة بي إن سبورت 1 المباراة بتعليق حسن العيدروس.