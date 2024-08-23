نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد تجديد عقد أحمد سيد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد حسم مسألة تجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث يسعى مسؤولو النادي إلى تأمين استمراره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

موعد حسم التجديد مع زيزو

أوضح المصدر أن جلسة ستُعقد الأسبوع المقبل للاتفاق على تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم. وأشار المصدر إلى أن ما تبقى فقط هو الاتفاق على الجوانب المالية المتعلقة بتجديد العقد.

وأضاف المصدر أن أحمد سيد زيزو أبلغ مسؤولي نادي الزمالك برغبته في الاستمرار مع الفريق، ورفض جميع العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الحالية. وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع حسم التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة.

يُذكر أن عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والرحيل عن الزمالك مع نهاية الموسم.