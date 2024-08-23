انت الأن تتابع خبر عاجل: النصر يعقد اجتماع طارئ ويعد جماهيره بقرار هام ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فريق النصر الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة هامة ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين. سيكون هذا التدريب فرصة لتعزيز تحضيرات الفريق ومواجهة التحديات القادمة.

النصر يعقد اجتماع طارئ ويعد جماهيره بقرار هام