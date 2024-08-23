نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟.. مفاجأة بشأن موقف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف النجم المصري الدولي عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني؛ من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

موقف مرموش من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

وأكدت تقارير صحفية، أن عمر ️ مرموش لم يتلق أي عروض من أندية الدوري الإنجليزي، وأن كل ما تم ذكره في الفترة الأخيرة بشأن تلقيه عروض من أوروبية غير صحيح.

وتابعت التقارير، أن القرار الأقرب بالنسبة للنجم المصري عمر مرموش، هو البقاء في الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن عمر مرموش كان تألق بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع فريقه اينتراحت فرانكفورت، وساهم معه في العديد من الأهداف، مما جعله محط أنظار العالم أجمع.