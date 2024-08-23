كيبا يقترب من مغادرة تشيلسي صوب وجهة مفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، نحو وجهة مفاجئة بعد ابتعاده عن خطوة العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف.

كيبا مطلوب في بورنموث

قال ديفيد أورنستين مراسل شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، إن نادي بورنموث يعمل على حسم صفقة ضم كيبا من تشيلسي بنظام الإعارة هذا الموسم.

وأشار أورنستين إلى إن كيبا هو الخيار الأول لدى نادي بورنموث وهناك مفاوضات جارية مع تشيلسي لإبرام الصفقة، ويوجد أيضًا اسم آرون كريستوفر رامسديل ‏حارس آرسنال ضمن الخيارات المطروحة أمام النادي الإنجليزي.

وأوضح المصدر ذاته إن عقد كيبا مع تشيلسي سينتهي في صيف العام المقبل؛ وبالتالي يحتاج لتمديد عقده قبل الانتقال بنظام الإعارة إلى بورنموث.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة كيبا في العودة إلى ريال مدريد، كما رفض الحارس الإسباني عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الموسم.