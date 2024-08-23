نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة حاسمة.. رونالدو يتحدي الجميع بعد تعثر النصر أمام الرائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، رسالة هامة للجماهير بعد الوقوع في فخ التعادل أمام الرائد بنتيجة 1-1 في أولى جولات الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعادل النصر، مع نظيره الرائد بـ1-1 على أرضية ملعب “الأول بارك”، حيث سجل رونالدو أول أهداف فريقه في المسابقة هذا الموسم قبل أن يدرك محمد فوزير التعادل للفريق القيصمي.

رونالدو بعد تعادل النصر مع الرائد: لن نستسلم أبدًا

نشر رونالدو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صورة لفريق النصر معلقًا عليه برسالة تحدي وحماس قائلًا: “لن نستسلم أبدًا، لن نتوقف عن العمل أبدًا.. ليس لدينا حدود”.

ويلتقي فريق النصر، في مباراته المقبلة مع الفيحاء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024/25.

ويسعى رونالدو، لمواصلة التسجيل وقيادة فريقه لسكة الانتصارات من جديد فقد أصبح “الدون” على بعد هدفين من الوصول للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية.