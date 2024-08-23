مدرب كريستال بالاس يوضح حقيقة رغبته في ضم رحيم ستيرلينج

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، إمكانية التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي الذي يقترب من خطوة الرحيل عن “ستامفورد بريدج” في ميركاتو الصيف الحالي.

جالاسنر: رحيم ستيرلينج لاعب رائع.. ولكن!

قال جلاسنر في تصريح نقله الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: "صفقة ستيرلينج؟ لاعب رائع، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لاعبًا في كريستال بالاس!".

وتابع مدرب كريستال بالاس، قائلًا: “رحيم ستيرلينج لاعب رائع ولكنني لا أعرف ماذا سيحدث معه”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام كريستال بالاس بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج، بعد توتر علاقته بناديه واستبعاده من قائمة مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت التقارير إن رحيم ستيرلينج يفضل مواصلة مسيرته في أوروبا، عن الذهاب إلى الدوري السعودي في المرحلة الحالية.