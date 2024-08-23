جوارديولا يكشف موقف جوندوجان من المشاركة أمام إيبسويتش تاون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي، عن موقف النجم الألماني إلكاي جوندوجان من المشاركة في مباراة إيبسويتش تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يضم جوندوجان

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل رسمي تعاقده مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد مع خيار تمديد عقده لعام إضافي.

موقف جوندوجان من المشاركة في مباراة إيبسويتش تاون

و حصل إلكاي جوندوجان على الموافقة للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي وهو يستطيع اللعب ضد إيبسويتش تاون، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

كما أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن جوندوجان من المتوقع أن يشارك في مباراة إيبسويتش تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.