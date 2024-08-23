انت الأن تتابع خبر بقى زميل محمد صلاح.. نجم مصري جديد ينضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استطاع نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، ضم صفقة من العيار الثقيل، من أجل تدعيم صفوفه بأبرز اللاعبين من أجل المنافسة على لقب البريميرليج بعدما حسمه الموسم الماضي مانشستر سيتي.
المصري ألفين أيمن في صفوف ليفربول
- وحسم فريق “الريدز” صفقة الشاب صاحب الأصول المصرية ألفين أيمن، مدافع فريق وولفرهامبتون، ليكون في صفوف ليفربول بداية من الصيف المقبل، وكتب الصحفي المخضرم المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة الموهبة الشابة ألفين أيمن البالغ من العمر 16 عاما من نادي وولفرهامبتون”.
انضمام ألفين أيمن إلى الريدز لمدة 5 سنوات
- وتابع الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة ستكون مدتها 5 سنوات ورسوم تعويض لنادي وولفرهامبتون تصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني، وبذلك يمتلك نادي ليفربول ثنائي مصري وهما محمد صلاح نجم الفريق الأول وقائد المنتخب الوطني واللاعب الشاب.
- ويستعد ليفربول حاليًا لخوض لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل منافسه برينتفورد يوم الأحد المقبل على ملعب الآنفيلد.
- وبدأ النجم المصري مسيرته مع كرة القدم من بوابة أكاديمية نادي برافورد الإنجليزي وفي الصيف الماضي التقطته أعين كشافة نادي وولفرهامبتون، لينضم إلى الفريق مطلع الموسم ويثبت أقدامه في النادي بعدما شارك مع فريق 18 عاما بالنادي قبل أن يثبت إمكانياته التي تؤهله إلى اللعب في مستوى أعلى فيقرر مدرب فريق 21 عاما تصعيده إلى الفريق.
- وقرر جاري أونيل مدرب الفريق الأول مشاركته في التدريبات الجماعية برفقة الفريق الأول وجرى تصعيده ليجلس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات وأبرزها مباراة وولفرهامبتون أمام مان سيتي في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد