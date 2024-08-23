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رسميا.. بروكسي يضم يحيى شاهين لمدة 3 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي بروكسي، مع يحيى شاهين، لاعب فريق الكرة الأول لمركز شباب بسيون، بداية من الصيف الجاري لمدة 3 مواسم مقبلة.

رسميا.. بروكسي يضم يحيى شاهين لمدة 3 مواسم

وأعرب شاهين عن سعادته بالانضمام لصفوف بروكسي قائلا: "سعيد بالانضمام لصفوف بروكسي وأتمنى أن تكون انطلاقة بالنسبة لي نحو تحقيق أحلامي خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "أشكر إدارة بروكسي على ثقتهم في قدراتي وأتمنى تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل".

وأتم: "بروكسي منظومة محترفة للغاية وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل مميز يساعد الفريق على تحقيق ما يريد".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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