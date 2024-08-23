نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت: لاعبي ليفربول ترفض الجلوس كبدلاء لصلاح وفان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة كبرى قبل مواجهة نادي برينتفورد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مره له على ملعب أنفيلد هذا الموسم بعد توليه قيادة الفريق.

ونجحت كتيبة الريدز في الفوز على منافسه إيبسويتش في الجولة الأولى من البريميرليج ليج، بهدفين دور رد سجل أحدهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، وصنع الآخر.

- تصريحات سلوت قبل مواجهة برينتفورد

وأكد مدرب ليفربول أرني سلوت عن مواجهة برينتفورد:" بعض اللاعبين لا ترغب في أخذ الفرصة عن طريق لعب بعض الدقائق القليلة في البداية ثم الدخول رويدا في المنافسة".

وتابع:" اللاعبين الذين يلعبون في نفس مراكز محمد صلاح وفان دايك ترى أن الرحيل أفيد لأخذ فرصة المشاركة وتطوير مستواهم، عن الجلوس على دكة البدلاء".

وواصل:" لا أهتم بمتابعة سير إدارة الفريق في ملف الصفقات الجديدة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة مميزة من اللاعبين والمواهب الشابة التي تتكوربشكل قوي وسريع".

وأختتم:" فريق برينتفورد دعم صفوفه بموهبتين وهم كارفاليو وسيب، والثنائي غادر النادي لأنهما يريدان مزيد من الدقائق، هيّ صفقات جيدة لبرينتفورد ولنا، الجميع سعيد بذلك إلا إذا سيتألقوا ضدنا يوم الأحد".